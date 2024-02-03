Россия, Иран и Казахстан обсудят в феврале создание ВОЛС

Переговоры по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Россией, Ираном и Казахстаном проведут 15—20 февраля в Москве. С заявлением об этом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Подводя итоги переговоров с представителями Ирана, Мусин отметил, что в ходе обсуждений стороны констатировали важность этого проекта. Он добавил, что иранская сторона подтвердила свою заинтересованность в строительстве ВОЛС.

«Следующая стадия переговоров будет уже конкретнее, и она будет организована в Российской Федерации, и мы договорились о конкретных датах: встреча состоится 15—20 февраля в Москве», — приводит слова Мусина ТАСС.

С предложением построить ВОЛС между тремя странами на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.