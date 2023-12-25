Токаев предложил построить ВОЛС между Россией, Казахстаном и Ираном

Астана предлагает провести волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) по маршруту Россия — Казахстан — Иран. С таким заявлением выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества стран — участниц ЕАЭС в сфере информационных технологий.

«В этом ключе предлагают рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана», — заявил Токаев.

Глава республики подчеркнул, что этот шаг позволит не только сформировать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и в значительной мере укрепить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне.

Ранее президент Казахстана заявил, что республика будет сотрудничать с Россией, несмотря на потрясения в мире.