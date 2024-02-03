C5N: во время акции протеста у конгресса задержали двух жителей Аргентины

Как минимум два жителя Аргентины были задержаны во время проведения антиправительственных протестов у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса.

Об этом говорится в материале телеканала C5N.

«Задержаны минимум два человека, один из них, возможно, фотожурналист, при нём была профессиональная аппаратура», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что полиция применила газ в отношении протестующих, которые пришли к конгрессу после решения депутатов поддержать реформы президента Аргентины Хавьера Милея.

Сутками ранее 15 человек получили ранения во время соответствующих протестов.