C5N: во время акции протеста у конгресса задержали двух жителей Аргентины
Об этом говорится в материале телеканала C5N.
«Задержаны минимум два человека, один из них, возможно, фотожурналист, при нём была профессиональная аппаратура», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что полиция применила газ в отношении протестующих, которые пришли к конгрессу после решения депутатов поддержать реформы президента Аргентины Хавьера Милея.
Сутками ранее 15 человек получили ранения во время соответствующих протестов.