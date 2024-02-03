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CNN: США не намерены наносить удары по территории Ирана

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Соединённые Штаты не намерены наносить удары по территории Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя вашингтонской администрации.

По его словам, американские военные сосредоточились на целях за пределами Ирана.

Также американские чиновники заявили, что нанесение удара по территории Ирана привело бы к «огромной эскалации», поэтому это «маловероятно».

Телеканал добавил, что официальные лица в США несколько дней назад узнали, что удары будут нанесены сегодня.

Ранее стало известно, что силы Центрального командования США нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака.

По данным американских военных, удары были направлены против иранского Корпуса стражей исламской революции Ирана и связанных с ними вооружённых групп.

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