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В Минфине Турции объяснили отставку главы ЦБ личными мотивами

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Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заявил, что глава ЦБ Хафизе Гайе Эркан подала заявление об отставке по личным мотивам.
В Минфине Турции объяснили отставку главы ЦБ личными мотивами
  • Gettyimages.ru
  • © Cem Tekkesinoglu/Anadolu

«Решение, принятое бывшим главой ЦБ госпожой Хафизе Гайе Эркан, является её полностью личным решением и принято по её собственной воле», — приводит его слова ТАСС.

Шимшек добавил, что уважает решение Эркан и поблагодарил её за ценный труд и вклад в развитие страны.

Глава Центробанка Турции ранее попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана освободить её от должности в связи с оказываемым давлением на неё и её семью.

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