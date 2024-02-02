В Минфине Турции объяснили отставку главы ЦБ личными мотивами
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«Решение, принятое бывшим главой ЦБ госпожой Хафизе Гайе Эркан, является её полностью личным решением и принято по её собственной воле», — приводит его слова ТАСС.
Шимшек добавил, что уважает решение Эркан и поблагодарил её за ценный труд и вклад в развитие страны.
Глава Центробанка Турции ранее попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана освободить её от должности в связи с оказываемым давлением на неё и её семью.