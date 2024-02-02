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Глава ЦБ Турции попросила Эрдогана освободить её от должности из-за давления

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Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана освободить её от должности в связи с оказываемым давлением на неё и её семью.
Глава ЦБ Турции попросила Эрдогана освободить её от должности из-за давления
  • Gettyimages.ru
  • © Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu

Эркан напомнила, что в последнее время против неё была организована кампания по нанесению ущерба репутации.

«Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребёнок... не пострадали от этого процесса ещё больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня», — написала глава ЦБ Турции в соцсети Х.

На прошлой неделе Центральный банк Турции повысил учётную ставку с 42,5% до 45%.

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