В МИД Индонезии объяснили отказ во въезде Галкину иммиграционными проблемами

Отказ во въезде в Индонезию артисту Максиму Галкину* связан с иммиграционными проблемами, заявил представитель индонезийского МИД Лалу Мухаммад Икбал.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на местный портал Detik.

Ранее Галкин заявил, что его не пустили в Индонезию, — артист предположил, что на ограничения во въезде повлияли власти России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неудивительными международные инциденты с артистом Максимом Галкиным и группой «Би-2».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.