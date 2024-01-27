Захарова назвала неудивительными международные инциденты с Галкиным и «Би-2»
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«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», — заявила она в комментарии изданию «Подъём».
По словам дипломата, подрывы журналистов, массовые убийства мирных жителей ракетными атаками, поджоги гражданской инфраструктуры спонсируют не только режимы в США и Великобритании, но и «токсичные деятели антикультуры».
Ранее Галкин заявил, что его не пустили в Индонезию, — артист предположил, что на ограничения во въезде повлияли власти России.
Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов из «Би-2» депортируют из Таиланда.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.