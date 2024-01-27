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Захарова назвала неудивительными международные инциденты с Галкиным и «Би-2»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неудивительными международные инциденты с артистом Максимом Галкиным* и группой «Би-2».
Захарова назвала неудивительными международные инциденты с Галкиным и «Би-2»
  • © МИД России

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», — заявила она в комментарии изданию «Подъём».

По словам дипломата, подрывы журналистов, массовые убийства мирных жителей ракетными атаками, поджоги гражданской инфраструктуры спонсируют не только режимы в США и Великобритании, но и «токсичные деятели антикультуры».

Ранее Галкин заявил, что его не пустили в Индонезию, — артист предположил, что на ограничения во въезде повлияли власти России.

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов из «Би-2» депортируют из Таиланда.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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