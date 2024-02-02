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Медведев: Россия будет уничтожать военных НАТО в случае их появления на Украине

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Военные из стран Североатлантического альянса в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии.
Медведев: Россия будет уничтожать военных НАТО в случае их появления на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он предупредил о реакции в случае, «если какая-нибудь страна НАТО начнёт предоставлять свои аэродромы бандеровцам».

Ранее Медведев заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако ответит при посягательствах на российскую целостность.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что ВСУ показали всему миру несостоятельность оружия НАТО.

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