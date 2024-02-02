Захарова назвала Зеленского искусственно созданным образом для публики
- РИА Новости
«Я сейчас говорю о гражданах США, которые действительно — и это никакая не шутка, не анекдот — не то что не сильны в географии, а не интересуются этим. У них с детства идёт приучение и приручение к тому, что они и есть центр мира», — сказала она в беседе с телеканалом «360».
По её словам, о существовании Зеленского должны были узнать все, кто не интересуется политикой.
Ранее Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.