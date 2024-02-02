Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год в размере около €477 млрд

Депутаты бундестага утвердили бюджет Германии на 2024 год в размере около €477 млрд, при этом правительству придётся взять в долг €39 млрд, сообщает немецкий таблоид Bild.

Как утверждают журналисты, в ходе голосования по поводу бюджета 388 депутатов бундестага проголосовали за, 279 — против.

ТАСС, ссылаясь на трансляцию парламента, отмечает, что бюджет включает в том числе помощь Украине объёмом более €7 млрд. Теперь голосовать по этому вопросу будет палата федеральных земель — бундесрат.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее отмечал, что Германия должна быть готова к тому, что ей придётся выделять больше денег для Украины, потому что поддержка может начать разваливаться.