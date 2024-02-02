Tesla отзывает более 2 млн автомобилей, произведённых с 2012 года
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отмечается, что такое решение связано со слишком маленьким размером шрифта на некоторых предупреждающих индикаторах. В сообщении говорится, что такое нарушение может затруднить чтение важных данных о безопасности на приборной панели и повышает риск аварии.
Отмечается, что отзываются такие модели, как Model 3 (2017—2023 годов), Model S (2012—2023 годов), Model X (2016—2024 годов) и Model Y (2019—2024 годов). Кроме того, отзывается Cybertruck 2024 года выпуска.
Всего будет отозвано 2 193 869 автомобилей.
Ранее японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение приостановить поставки десяти моделей из-за неверных данных о мощности двигателя.