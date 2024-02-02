Производитель электромобилей в США Tesla отзывает более 2 млн автомобилей, произведённых с 2012 года, включая Cybertruck.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отмечается, что такое решение связано со слишком маленьким размером шрифта на некоторых предупреждающих индикаторах. В сообщении говорится, что такое нарушение может затруднить чтение важных данных о безопасности на приборной панели и повышает риск аварии.

Отмечается, что отзываются такие модели, как Model 3 (2017—2023 годов), Model S (2012—2023 годов), Model X (2016—2024 годов) и Model Y (2019—2024 годов). Кроме того, отзывается Cybertruck 2024 года выпуска.

Всего будет отозвано 2 193 869 автомобилей.

Ранее японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение приостановить поставки десяти моделей из-за неверных данных о мощности двигателя.