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Tesla отзывает более 2 млн автомобилей, произведённых с 2012 года

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Производитель электромобилей в США Tesla отзывает более 2 млн автомобилей, произведённых с 2012 года, включая Cybertruck.
Tesla отзывает более 2 млн автомобилей, произведённых с 2012 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отмечается, что такое решение связано со слишком маленьким размером шрифта на некоторых предупреждающих индикаторах. В сообщении говорится, что такое нарушение может затруднить чтение важных данных о безопасности на приборной панели и повышает риск аварии.

Отмечается, что отзываются такие модели, как Model 3 (2017—2023 годов), Model S (2012—2023 годов), Model X (2016—2024 годов) и Model Y (2019—2024 годов). Кроме того, отзывается Cybertruck 2024 года выпуска.

Всего будет отозвано 2 193 869 автомобилей.

Ранее японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение приостановить поставки десяти моделей из-за неверных данных о мощности двигателя.

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