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Toyota приостановила поставки десяти моделей из-за неверных данных о двигателях

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Японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение приостановить поставки десяти моделей из-за неверных данных о мощности двигателя.
Toyota приостановила поставки десяти моделей из-за неверных данных о двигателях
  • Gettyimages.ru
  • © MoreISO

По данным концерна, программное обеспечение измерительного оборудования в ходе сертификационных испытаний отличалось от того, что используется для массового производства.

Данный факт мог привести к неправильному измерению мощности двигателей, передаёт ТАСС.

Концерн приостановил поставки десяти моделей, в том числе Land Cruiser и Hilux, которые оснащаются данными двигателями.

Ранее стало известно, что официальный представитель автомобильного производителя Haval в России отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 по 27 декабря 2023 года.

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