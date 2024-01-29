Toyota приостановила поставки десяти моделей из-за неверных данных о двигателях
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По данным концерна, программное обеспечение измерительного оборудования в ходе сертификационных испытаний отличалось от того, что используется для массового производства.
Данный факт мог привести к неправильному измерению мощности двигателей, передаёт ТАСС.
Концерн приостановил поставки десяти моделей, в том числе Land Cruiser и Hilux, которые оснащаются данными двигателями.
Ранее стало известно, что официальный представитель автомобильного производителя Haval в России отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 по 27 декабря 2023 года.