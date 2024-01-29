Haval отзывает в России более 32 тысяч автомобилей F7 и F7x

ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», являющееся официальным представителем Haval в России, отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Об этом информирует Росстандарт.

Отмечается, что будут отозваны автомобили моделей Haval F7 и F7x в связи с вероятностью попадания в разъём жгута проводов под водительским сиденьем влаги. Такой дефект способен вызвать короткое замыкание электропроводки и повлечь оплавление разъёма.

На всех отозванных автомобилях доработают разъём жгута проводов с целью исключения рисков попадания влаги.

В Росстандарте рассказали, что всех владельцев автомобилей, которые подпадают под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Также владельцы могут самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под отзыв, с помощью VIN-кода машины на сайте Росстандарта.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщала, что россияне приобрели 10,4 тыс. подержанных электромобилей в 2023 году, что на 20% больше по сравнению с 2022-м.