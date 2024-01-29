RT в Telegram
Подпишись

Haval отзывает в России более 32 тысяч автомобилей F7 и F7x

Короткая ссылка
ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», являющееся официальным представителем Haval в России, отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Об этом информирует Росстандарт. 

Отмечается, что будут отозваны автомобили моделей Haval F7 и F7x в связи с вероятностью попадания в разъём жгута проводов под водительским сиденьем влаги. Такой дефект способен вызвать короткое замыкание электропроводки и повлечь оплавление разъёма.

На всех отозванных автомобилях доработают разъём жгута проводов с целью исключения рисков попадания влаги.

В Росстандарте рассказали, что всех владельцев автомобилей, которые подпадают под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Также владельцы могут самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под отзыв, с помощью VIN-кода машины на сайте Росстандарта.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщала, что россияне приобрели 10,4 тыс. подержанных электромобилей в 2023 году, что на 20% больше по сравнению с 2022-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить