Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

Временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамёльдер вызвали в российский МИД и выразили решительный протест в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» останки бойцов Красной армии на Таллинском военном кладбище.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«2 февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамёльдер», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что подобные действия эстонских властей идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью.

Там добавили, что Россия не оставит без ответа подобные действия Эстонии.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине.