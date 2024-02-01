СК России проведёт проверку об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Ранее посольство России в Таллине заявило, что Эстония намерена осквернить захоронения бойцов Красной армии на таллинском военном кладбище.
По данным дипмиссии, Эстонский военный музей планиурет демонтировать надгробия с целью якобы перезахоронения останков красноармейцев.
«Председатель СК России поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине», — говорится в заявлении СК.
Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могилы советских солдат в городе Сало в Финляндии.