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СК России проведёт проверку об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине (Эстония).
СК России проведёт проверку об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Ранее посольство России в Таллине заявило, что Эстония намерена осквернить захоронения бойцов Красной армии на таллинском военном кладбище.

По данным дипмиссии, Эстонский военный музей планиурет демонтировать надгробия с целью якобы перезахоронения останков красноармейцев. 

«Председатель СК России поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине», — говорится в заявлении СК.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могилы советских солдат в городе Сало в Финляндии.

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