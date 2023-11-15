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СК проведёт проверку по факту осквернения могилы советских солдат в Финляндии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могилы советских солдат в городе Сало в Финляндии, написало ведомство в Telegram.
СК проведёт проверку по факту осквернения могилы советских солдат в Финляндии
  • Gettyimages.ru

По данным СК, акт вандализма произошёл на кладбище Кавиланнуми в отношении памятника 17-ти военнопленным.

Бастрыкин запросил в МИД России информацию о произошедшем инциденте.

«Действиям лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской Армии в Болгарии.

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