Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Болгарии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской Армии в Софии.

Об этом сообщает ведомство в Telegram.

Отмечается, что группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников монумента и повредила гранитную плиту в его основании.

«Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии», — сказано в заявлении.

9 мая Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше.