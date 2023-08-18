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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Болгарии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской Армии в Софии.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Болгарии
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Об этом сообщает ведомство в Telegram.

Отмечается, что группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников монумента и повредила гранитную плиту в его основании. 

«Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии», — сказано в заявлении.

9 мая Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше.

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