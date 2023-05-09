СК будет расследовать осквернения памятников советским воинам в Австрии и Польше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше.

Как указывается в Telegram-канале СК, по имеющимся данным, на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве чёрной краской нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания.

Кроме того, неизвестные осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбенфурт (земля Нижняя Австрия).

Посольство России в Австрии направит ноту протеста австрийскому МИД после осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте.

Ранее протоиерей Виктор Потапов сообщил, что неизвестные осквернили русскую православную часовню, которая находится на кладбище в Вашингтоне.