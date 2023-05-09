Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СК будет расследовать осквернения памятников советским воинам в Австрии и Польше

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше.
СК будет расследовать осквернения памятников советским воинам в Австрии и Польше
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как указывается в Telegram-канале СК, по имеющимся данным, на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве чёрной краской нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания.

Кроме того, неизвестные осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбенфурт (земля Нижняя Австрия).

Посольство России в Австрии направит ноту протеста австрийскому МИД после осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте.

Ранее протоиерей Виктор Потапов сообщил, что неизвестные осквернили русскую православную часовню, которая находится на кладбище в Вашингтоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить