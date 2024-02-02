Посол Израиля попросила Россию помочь вернуть заложников, находящихся у ХАМАС

В Израиле считают, что влияние и возможности России могут помочь в возвращении израильских заложников из плена палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.

Она подчеркнула, что Иерусалим обращается с просьбой оказать содействие в возвращении своих заложников, удерживаемых ХАМАС.

«Мы верим, что у Российской Федерации есть влияние и возможность к этому приложить усилия и успешно решить задачу», — приводит ТАСС слова Гальперин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.