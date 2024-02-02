RT в Telegram
Подпишись

Посол Израиля попросила Россию помочь вернуть заложников, находящихся у ХАМАС

Короткая ссылка
В Израиле считают, что влияние и возможности России могут помочь в возвращении израильских заложников из плена палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.
Посол Израиля попросила Россию помочь вернуть заложников, находящихся у ХАМАС
  • AP

Она подчеркнула, что Иерусалим обращается с просьбой оказать содействие в возвращении своих заложников, удерживаемых ХАМАС.

«Мы верим, что у Российской Федерации есть влияние и возможность к этому приложить усилия и успешно решить задачу», — приводит ТАСС слова Гальперин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить