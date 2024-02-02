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TRT: в Турции задержаны семь человек по подозрению в работе на разведку Израиля

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В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек по подозрению в работе на израильскую разведку МОССАД.
TRT: в Турции задержаны семь человек по подозрению в работе на разведку Израиля
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

«В результате проведённой утром в Стамбуле и Измире операции задержаны семеро из девяти подозреваемых в продаже МОССАДу собранных с помощью частных детективов данных», — говорится в публикации.

По данным телеканала, двое подозреваемых уже ранее были задержаны в рамках того же дела.

Ранее сообщалось, что Национальное управление разведки Турции смогло спасти от агентов МОССАДа палестинского хакера Омара А., который взломал систему ЗРК «Железный купол».

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