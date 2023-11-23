Sabah: разведка Турции спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера

Национальное управление разведки Турции смогло спасти от агентов МОССАДа палестинского хакера Омара А., который взломал систему ЗРК «Железный купол».

Об этом пишет издание Sabah.

Как сказано в материале, хакер, который смог в 2015—2016 годах на время вывести из строя «Железный купол», в 2020 году приехал в Турцию через Египет. Далее МОССАД пытался наладить с ним контакт, якобы предлагая работу, но тот отказался.

В сентябре прошлого года хакер запланировал 15-дневный отпуск в Малайзии. Перед поездкой турецкое управление разведки загрузило в телефон Омара приложение, которое могло передать сигнал о его местонахождении.

Отмечается, что после этого хакера похитили агенты МОССАДа в Малайзии и 36 часов допрашивали, как ему удалось взломать систему.

Агенты разведки Турции узнали об этом и связались с малайзийскими коллегами, в результате штурма дома Омара освободили.

В связи с происшествием задержали 11 человек, а хакера вернули в Турцию, где он живёт под охраной в безопасном месте, пишет Sabah.

12 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что система ПВО «Железный купол» перехватила подозрительную воздушную цель, попавшую в страну из Газы.

В октябре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные поставки в Израиль включают в себя, в частности, артиллерийские снаряды и противоракеты для системы «Железный купол».