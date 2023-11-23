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Sabah: разведка Турции спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера

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Национальное управление разведки Турции смогло спасти от агентов МОССАДа палестинского хакера Омара А., который взломал систему ЗРК «Железный купол».
Sabah: разведка Турции спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Sabah.

Как сказано в материале, хакер, который смог в 2015—2016 годах на время вывести из строя «Железный купол», в 2020 году приехал в Турцию через Египет. Далее МОССАД пытался наладить с ним контакт, якобы предлагая работу, но тот отказался.

В сентябре прошлого года хакер запланировал 15-дневный отпуск в Малайзии. Перед поездкой турецкое управление разведки загрузило в телефон Омара приложение, которое могло передать сигнал о его местонахождении.

Отмечается, что после этого хакера похитили агенты МОССАДа в Малайзии и 36 часов допрашивали, как ему удалось взломать систему.

Агенты разведки Турции узнали об этом и связались с малайзийскими коллегами, в результате штурма дома Омара освободили.

В связи с происшествием задержали 11 человек, а хакера вернули в Турцию, где он живёт под охраной в безопасном месте, пишет Sabah.

12 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что система ПВО «Железный купол» перехватила подозрительную воздушную цель, попавшую в страну из Газы.

В октябре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные поставки в Израиль включают в себя, в частности, артиллерийские снаряды и противоракеты для системы «Железный купол».

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