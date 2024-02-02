Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине.

По его словам, на Западе уверены, что время на стороне Украины и военная ситуация со временем улучшится для Киева.

«Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнет, а расклад сил в пользу Украины не изменится», — приводит РИА Новости слова Орбана.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что премьер-министр Венгрии в настоящий момент является единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе.