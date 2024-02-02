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Польский профессор Грохмальский: Украина стала роковой ошибкой Байдена

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Украина стала роковой ошибкой президента США Джо Байдена перед президентскими выборами. Такое мнение высказал польский профессор Петр Грохмальский.

В эфире Polskie Radio он отметил, что Байден допустил «роковую ошибку», когда решил объединить внутреннюю политику с вопросом помощи Украине.

По мнению профессора, американский президент «взорвал пороховую бочку».

«В этом плане ситуация действительно крайне сложная, обе стороны (демократы и республиканцы — RT.) играют по законам логики, связанной с жёстким электоратом. В основу этой игры ложится перетягивание каната и тема Украины», — добавил Грохмальский.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Байден не хочет победы России перед выборами в США.

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