Польский профессор Грохмальский: Украина стала роковой ошибкой Байдена

Украина стала роковой ошибкой президента США Джо Байдена перед президентскими выборами. Такое мнение высказал польский профессор Петр Грохмальский.

В эфире Polskie Radio он отметил, что Байден допустил «роковую ошибку», когда решил объединить внутреннюю политику с вопросом помощи Украине.

По мнению профессора, американский президент «взорвал пороховую бочку».

«В этом плане ситуация действительно крайне сложная, обе стороны (демократы и республиканцы — RT.) играют по законам логики, связанной с жёстким электоратом. В основу этой игры ложится перетягивание каната и тема Украины», — добавил Грохмальский.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Байден не хочет победы России перед выборами в США.