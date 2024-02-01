Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США
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«Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом... Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.