Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США

Пакет помощи Украине со стороны ЕС не может стать заменой американского финансирования Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом... Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.