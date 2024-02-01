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Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США

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Пакет помощи Украине со стороны ЕС не может стать заменой американского финансирования Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США
  • Gettyimages.ru
  • © uschools

«Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом... Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.

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