ВХ: с авиабазы Сигонелла в сторону Крыма направился беспилотник-разведчик США

После того, как в воздушном пространстве Румынии отработал американский P-8A Poseidon, с авиабазы Сигонелла в Италии в сторону Крыма направился американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14.

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Об этом сообщает Военная хроника. Вечером 1 февраля стало известно, что над Чёрным морем в районе Румынии работает американский самолёт Boeing P-8A Poseidon.