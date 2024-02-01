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ВХ: с авиабазы Сигонелла в сторону Крыма направился беспилотник-разведчик США

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После того, как в воздушном пространстве Румынии отработал американский P-8A Poseidon, с авиабазы Сигонелла в Италии в сторону Крыма направился американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14. 
ВХ: с авиабазы Сигонелла в сторону Крыма направился беспилотник-разведчик США
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Simonsen

Об этом сообщает Военная хроника.

Вечером 1 февраля стало известно, что над Чёрным морем в районе Румынии работает американский самолёт Boeing P-8A Poseidon.

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