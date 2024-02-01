Офис Генсека ООН: сотрудники организации не могут защитить журналистов в Газе

Сотрудники ООН в секторе Газа не имеют возможности защитить работающих в секторе Газа журналистов.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«К сожалению, не думаю, что мы можем предпринять какие-либо действия на земле. Наши гуманитарные сотрудники, равно как и журналисты, находятся на передовой и заплатили за это своими жизнями», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ООН заявили, что валовой внутренний продукт сектора Газа снизился на 24% в 2023 году из-за проведения Израилем военной операции на территории анклава.