Офис Генсека ООН: сотрудники организации не могут защитить журналистов в Газе
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Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
«К сожалению, не думаю, что мы можем предпринять какие-либо действия на земле. Наши гуманитарные сотрудники, равно как и журналисты, находятся на передовой и заплатили за это своими жизнями», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ООН заявили, что валовой внутренний продукт сектора Газа снизился на 24% в 2023 году из-за проведения Израилем военной операции на территории анклава.