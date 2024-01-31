ООН: ВВП сектора Газа в 2023 году снизился на 24% из-за военной операции Израиля
- AFP
Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Как следует из документа, экономика сектора Газа сократилась на 4,5% за первые три квартала прошлого года.
«Однако военная операция значительно ускорила спад, приведя к сокращению ВВП на 24% и падению ВВП на душу населения на 26,1% за весь год», — говорится в заявлении.
Кроме того, в докладе говорится, что уровень безработицы в анклаве по состоянию на декабрь 2023 года составлял 79,3%.
Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.