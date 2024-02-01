МИД: Россия и Китай обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона

Российское Министерство иностранных дел сообщило, что 31 января представители России и Китая обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона, а также вопросы сотрудничества Москвы и Пекина в сфере биологической безопасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Консультации России и Китая прошли в межведомственном формате 31 января в Пекине.

Стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности.

«Особое внимание в данном контексте было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что встреча подтвердила общность подходов Китая и России в области биологической безопасности.

Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.