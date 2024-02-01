МИД: Россия и Китай обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона
- AP
- © Mark Schiefelbein)
Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Консультации России и Китая прошли в межведомственном формате 31 января в Пекине.
Стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности.
«Особое внимание в данном контексте было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что встреча подтвердила общность подходов Китая и России в области биологической безопасности.
Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.