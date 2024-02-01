Глава испанской партии требует отстранить Израиль от участия в Евровидении

Глава испанской партии Podemos Ионе Беларра требует отстранить Израиль от любой международной деятельности, в том числе от участия в Евровидении. По её словам, израильское правительство должно прекратить «геноцид в отношении палестинского народа».

«Израиль должен быть лишён права участвовать в любой международной деятельности в качестве тактики давления, чтобы остановить геноцид палестинского народа. Все страны должны призвать к его исключению из Евровидения», — написала политик в X.

В декабре премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль непропорционально отвечает на нападение движения ХАМАС.

В ноябре Санчес выразил уверенность, что ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным.