Глава испанской партии требует отстранить Израиль от участия в Евровидении
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«Израиль должен быть лишён права участвовать в любой международной деятельности в качестве тактики давления, чтобы остановить геноцид палестинского народа. Все страны должны призвать к его исключению из Евровидения», — написала политик в X.
В декабре премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль непропорционально отвечает на нападение движения ХАМАС.
В ноябре Санчес выразил уверенность, что ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным.