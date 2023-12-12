Премьер Испании Санчес: ответ Израиля на атаку ХАМАС является несоразмерным

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль непропорционально отвечает на нападение движения ХАМАС.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Telecinco.

«В ответе, который, к сожалению, даёт Израиль, нет пропорциональности, и я считаю, что эта война должна закончится», — сказал Санчес.

Он считает, что необходимо «предложить горизонт мира».

В ноябре Санчес выразил уверенность, что ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.

30 ноября глава МИД Израиля отозвал посла из Испании из-за «возмутительных» слов Санчеса