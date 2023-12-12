RT в Telegram
Подпишись

Премьер Испании Санчес: ответ Израиля на атаку ХАМАС является несоразмерным

Короткая ссылка
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль непропорционально отвечает на нападение движения ХАМАС.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Telecinco.

«В ответе, который, к сожалению, даёт Израиль, нет пропорциональности, и я считаю, что эта война должна закончится», — сказал Санчес.

Он считает, что необходимо «предложить горизонт мира».

В ноябре Санчес выразил уверенность, что ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.

30 ноября глава МИД Израиля отозвал посла из Испании из-за «возмутительных» слов Санчеса

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить