Премьер Испании Санчес: ответ Израиля на атаку ХАМАС является несоразмерным
Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Telecinco.
«В ответе, который, к сожалению, даёт Израиль, нет пропорциональности, и я считаю, что эта война должна закончится», — сказал Санчес.
Он считает, что необходимо «предложить горизонт мира».
В ноябре Санчес выразил уверенность, что ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.
30 ноября глава МИД Израиля отозвал посла из Испании из-за «возмутительных» слов Санчеса