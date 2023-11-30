Глава МИД Израиля отозвал посла из Испании из-за «возмутительных» слов Санчеса

Послу Израиля в Мадриде поручено вернуться для консультаций в Иерусалим. Как отметил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, причиной этому послужили возмутительные высказывания премьер-министра Испании Педро Санчеса.

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В сообщении, опубликованном на странице Коэна в соцсети X (экс-Twitter), указывается, что Санчес продолжает повторять беспочвенные обвинения в адрес Израиля. «После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», — написал Коэн. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Коэну вызвать посла Испании в Иерусалиме из-за заявлений Санчеса.