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Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании из-за слов Санчеса

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД Эли Коэну вызвать посла Испании из-за высказываний испанского премьера Педро Санчеса.
Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании из-за слов Санчеса
  • Gettyimages.ru

Канцелярия Нетаньяху сообщила, что он поручил Коэну «пригласить посла Испании в Израиле для беседы после позорного заявления премьер-министра Испании».

Как заявили в пресс-службе правительства, такое заявление прозвучало в день, «когда террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме».

Педро Санчес ранее в интервью TVE отметил, что сомневается в соблюдении Израилем международного гуманитарного права на фоне гибели мирных жителей, в том числе детей, в секторе Газа.

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