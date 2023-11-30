Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании из-за слов Санчеса
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Канцелярия Нетаньяху сообщила, что он поручил Коэну «пригласить посла Испании в Израиле для беседы после позорного заявления премьер-министра Испании».
Как заявили в пресс-службе правительства, такое заявление прозвучало в день, «когда террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме».
Педро Санчес ранее в интервью TVE отметил, что сомневается в соблюдении Израилем международного гуманитарного права на фоне гибели мирных жителей, в том числе детей, в секторе Газа.