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Орбан: Венгрии дали гарантии, что Украина не получит её средства из фондов ЕС

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ЕС гарантировал Венгрии, что её неразмороженные средства из фондов сообщества не будут переданы Украине. Как сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, Будапешт согласился выработать механизм проверки разумного использования выделенных Киеву средств.
Орбан: Венгрии дали гарантии, что Украина не получит её средства из фондов ЕС
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

По словам Орбана, которые приводит РИА Новости, Венгрия опасалась, что причитающиеся ей средства из фондов ЕС будут направлены Украине и что ЕС решит предоставить Киеву деньги «на слишком длительный срок без проверки».

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств, и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», — заявил венгерский премьер.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Орбан ничего не получил в обмен на предоставление ЕС помощи Украине.

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