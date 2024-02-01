Орбан: Венгрии дали гарантии, что Украина не получит её средства из фондов ЕС

ЕС гарантировал Венгрии, что её неразмороженные средства из фондов сообщества не будут переданы Украине. Как сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, Будапешт согласился выработать механизм проверки разумного использования выделенных Киеву средств.

По словам Орбана, которые приводит РИА Новости, Венгрия опасалась, что причитающиеся ей средства из фондов ЕС будут направлены Украине и что ЕС решит предоставить Киеву деньги «на слишком длительный срок без проверки».

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств, и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», — заявил венгерский премьер.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Орбан ничего не получил в обмен на предоставление ЕС помощи Украине.