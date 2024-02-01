Парламент Венгрии 5 февраля проведёт финальное заседание по приёму Швеции в НАТО

Парламент Венгрии 5 февраля проведёт финальное голосование о приёме Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщается на сайте венгерского национального собрания.

Внеочередное заседание запланировано на 13:00 местного времени (15:00 мск).

В программе заседания первым пунктом стоит окончательное голосование касательно членства Швеции в НАТО.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что не видят причин для созыва внеочередного заседания парламента ради ратификации членства Швеции в НАТО.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.