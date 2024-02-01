Рябков: Россия сможет противостоять размещению ядерного оружия в Британии

Соединённые Штаты заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если они полагают, что размещение ядерного оружия в Великобритании станет актом сдерживания России, то они ошибаются и заблуждаются. Это не сдержит нас, мы найдём способы, как «обойтись» с этим», — сказал он.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут рассматриваться Россией как шаги по дестабилизации.