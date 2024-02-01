Рябков: Россия сможет противостоять размещению ядерного оружия в Британии
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«Если они полагают, что размещение ядерного оружия в Великобритании станет актом сдерживания России, то они ошибаются и заблуждаются. Это не сдержит нас, мы найдём способы, как «обойтись» с этим», — сказал он.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут рассматриваться Россией как шаги по дестабилизации.