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Рябков: Россия сможет противостоять размещению ядерного оружия в Британии

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Соединённые Штаты заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: Россия сможет противостоять размещению ядерного оружия в Британии
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Если они полагают, что размещение ядерного оружия в Великобритании станет актом сдерживания России, то они ошибаются и заблуждаются. Это не сдержит нас, мы найдём способы, как «обойтись» с этим», — сказал он.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут рассматриваться Россией как шаги по дестабилизации.

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