RT в Telegram
Подпишись

Гаврилов: Россия предостерегает США от размещения в Британии ядерного оружия

Короткая ссылка
Гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут рассматриваться Россией как шаги по дестабилизации.
Гаврилов: Россия предостерегает США от размещения в Британии ядерного оружия
  • РИА Новости

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как сообщает ТАСС, Гаврилов предостерёг Соединённые Штаты от таких действий. Он уточнил, что в условиях развёрнутой против России гибридной войны коллективного Запада эти шаги способны резко дестабилизировать ситуацию в области общеевропейской безопасности.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва проверяет информацию об американском ядерном оружии в Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить