Гаврилов: Россия предостерегает США от размещения в Британии ядерного оружия

Гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут рассматриваться Россией как шаги по дестабилизации.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как сообщает ТАСС, Гаврилов предостерёг Соединённые Штаты от таких действий. Он уточнил, что в условиях развёрнутой против России гибридной войны коллективного Запада эти шаги способны резко дестабилизировать ситуацию в области общеевропейской безопасности.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва проверяет информацию об американском ядерном оружии в Британии.