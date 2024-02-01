Евродепутат назвал помощь Украине плохой новостью для налогоплательщиков
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«Плохие новости для европейских налогоплательщиков. Граждане ЕС, включая Австрию, вынуждены отправить Украине ещё €50 млрд», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он заявил, что ни у кого нет веры в то, что киевские власти хоть когда-нибудь смогут или захотят вернуть эти средства.
1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.