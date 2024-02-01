В ВМС Британии заявили о нападении на судно у побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что неизвестные напали на судно у побережья Йемена

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«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 57 морских милях к западу от Ходейды», — приводит ТАСС заявление. Ранее CBS News сообщил, что американские F-18 уничтожили на западе Йемена десять беспилотников.