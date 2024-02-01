RT в Telegram
Подпишись

В ВМС Британии заявили о нападении на судно у побережья Йемена

Короткая ссылка
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что неизвестные напали на судно у побережья Йемена
В ВМС Британии заявили о нападении на судно у побережья Йемена
  • Gettyimages.ru
  • © AlasdairJames

«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 57 морских милях к западу от Ходейды», — приводит ТАСС заявление.

Ранее CBS News сообщил, что американские F-18 уничтожили на западе Йемена десять беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить