В ВМС Британии заявили о нападении на судно у побережья Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что неизвестные напали на судно у побережья Йемена
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«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 57 морских милях к западу от Ходейды», — приводит ТАСС заявление.
Ранее CBS News сообщил, что американские F-18 уничтожили на западе Йемена десять беспилотников.
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