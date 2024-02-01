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Премьер Бельгии заявил, что саммит ЕС поможет согласовать помощь Украине

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Страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо.
Премьер Бельгии заявил, что саммит ЕС поможет согласовать помощь Украине
  • AFP
  • © Miguel MEDINA

«Я уверен, что 27 стран ЕС добьются компромисса…. Мы можем достичь единства в поддержке Украины, добиться финансирования, которое необходимо населению Украины», — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил необходимость прозрачного контроля за тем, как расходуются эти средства.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Френч Хилл заявил, что Вашингтону и его союзникам необходимо обеспечить строгий надзор и добиться прозрачности в вопросах, касающихся оказания военной и гуманитарной помощи Украине. Со стенограммой выступления политика в конгрессе ознакомился RT.

Между тем, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, поставляемые Киеву иностранные вооружения продаются на чёрном рынке, в частности в Африке. А по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим получает от Запада средства «только на разрушение Украины». 

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