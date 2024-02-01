Антонов: США не желают добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отправка Соединёнными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что американская администрация не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины», — сказал дипломат.

Ранее заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются на Украину.