Антонов: США не желают добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины», — сказал дипломат.
Ранее заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются на Украину.