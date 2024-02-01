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WSJ: после нового перемирия в Газе Израилю будет сложно возобновить бои

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Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с её нынешней интенсивностью после долгой паузы», — говорится в статье.

Ранее ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля.

Также в Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС.

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