WSJ: после нового перемирия в Газе Израилю будет сложно возобновить бои

Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с её нынешней интенсивностью после долгой паузы», — говорится в статье.

Ранее ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля.

Также в Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС.