WSJ: после нового перемирия в Газе Израилю будет сложно возобновить бои
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
«Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с её нынешней интенсивностью после долгой паузы», — говорится в статье.
Ранее ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля.
Также в Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС.