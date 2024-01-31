Небензя: СБ ООН не смог потребовать прекращения насилия в Газе из-за позиции США

Совет Безопасности ООН не смог потребовать прекратить насилие в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан из-за позиции Вашингтона, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Совбез ООН так и не смог принять ни одного продукта с требованием прекратить насилие в секторе Газа из-за позиции американской делегации, которая блокирует все инициативы по «остановке кровопролития» на оккупированных территориях, что предоставляет израильской стороне карт-бланш на продолжение «коллективного наказания палестинцев».

Небензя также подчеркнул, что подозрения в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не должны быть поводом для коллективного наказания миллионов палестинцев.