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Небензя: СБ ООН не смог потребовать прекращения насилия в Газе из-за позиции США

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Совет Безопасности ООН не смог потребовать прекратить насилие в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан из-за позиции Вашингтона, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя: СБ ООН не смог потребовать прекращения насилия в Газе из-за позиции США
  • AP

По его словам, Совбез ООН так и не смог принять ни одного продукта с требованием прекратить насилие в секторе Газа из-за позиции американской делегации, которая блокирует все инициативы по «остановке кровопролития» на оккупированных территориях, что предоставляет израильской стороне карт-бланш на продолжение «коллективного наказания палестинцев».

Небензя также подчеркнул, что подозрения в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не должны быть поводом для коллективного наказания миллионов палестинцев.

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