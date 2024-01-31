RT в Telegram
Подпишись

Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию в Газе и Йемене

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром ситуацию в сектора Газа и эскалацию обстановки в Йемене.
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию в Газе и Йемене
  • РИА Новости

Об этом МИД России сообщает на своём сайте.

Отмечается, что в ходе встречи состоялось углублённое обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе военной конфронтации в секторе Газа и эскалации напряжённости на юге Ливана и в Йемене.

Россия при этом подтвердила позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что обстановка на ливано-израильской границе взрывоопасна. По его словам, односторонние силовые акции лишь усугубляют «и без того тяжёлое» положение дел в регионе.

В российском МИД также отмечали, что палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить