Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию в Газе и Йемене

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром ситуацию в сектора Газа и эскалацию обстановки в Йемене.

Об этом МИД России сообщает на своём сайте.

Отмечается, что в ходе встречи состоялось углублённое обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе военной конфронтации в секторе Газа и эскалации напряжённости на юге Ливана и в Йемене.

Россия при этом подтвердила позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что обстановка на ливано-израильской границе взрывоопасна. По его словам, односторонние силовые акции лишь усугубляют «и без того тяжёлое» положение дел в регионе.

В российском МИД также отмечали, что палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба.