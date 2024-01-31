Боррель: ЕС передал властям Украины оружие на €28 млрд

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС передали киевским властям оружие уже на €28 млрд.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

«Будет выделено помощи как минимум на $21 млрд за 2024 год», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что пока нет данных по этому вопросу от ряда стран ЕС.

Также Боррель добавил, что с начала военной операции России на Украине ЕС и все страны-члены передали Киеву военную помощь на $28 млрд.

Ранее Боррель заявил, что обсуждение военной помощи для Украины пройдёт в закрытом формате из-за секретности обсуждаемого досье.