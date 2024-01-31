RT в Telegram
Подпишись

Боррель: ЕС передал властям Украины оружие на €28 млрд

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС передали киевским властям оружие уже на €28 млрд.
Боррель: ЕС передал властям Украины оружие на €28 млрд
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

«Будет выделено помощи как минимум на $21 млрд за 2024 год», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что пока нет данных по этому вопросу от ряда стран ЕС.

Также Боррель добавил, что с начала военной операции России на Украине ЕС и все страны-члены передали Киеву военную помощь на $28 млрд.

Ранее Боррель заявил, что обсуждение военной помощи для Украины пройдёт в закрытом формате из-за секретности обсуждаемого досье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить