Боррель: ЕС передал властям Украины оружие на €28 млрд
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.
«Будет выделено помощи как минимум на $21 млрд за 2024 год», — цитирует его ТАСС.
Он также отметил, что пока нет данных по этому вопросу от ряда стран ЕС.
Также Боррель добавил, что с начала военной операции России на Украине ЕС и все страны-члены передали Киеву военную помощь на $28 млрд.
Ранее Боррель заявил, что обсуждение военной помощи для Украины пройдёт в закрытом формате из-за секретности обсуждаемого досье.