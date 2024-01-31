Аналитики оценили возможность объявления импичмента главе МВБ США

Аналитики объяснили в беседе с RT, ожидать ли объявления импичмента главе Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркасу на фоне того, что он якобы не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции.

Как подчеркнул научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, «ситуация очень непростая».

«Просто так убрать человека из Демократической партии, работающего при администрации Джо Байдена, довольно-таки сложно. Для импичмента нужно ещё согласие сената, а сенат — за демократами, то есть для импичмента нужно, чтобы буквально все проголосовали: и республиканцы, и демократы», — объяснил специалист.

По его мнению, нужен какой-то «козёл отпущения, сакральная жертва».

«С точки зрения администрации Байдена, чтобы Техас снова не поддевать, не выставлять ультиматумов, но как-то решить эту проблему, можно было бы пойти на решение этой проблемы малой кровью, обвинить не мигрантов, не власти Техаса, а вот кого-то из своих подчинённых, это было бы таким сбалансированным решением», — добавил Блохин.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что нужно понимать, что никакого реального импичмента не будет.

«Палата представителей, вполне возможно, проголосует за это, сенат, который контролируется демократами, за отстранение Майоркаса не проголосует, демократы топить собственного президента и его кабинет министров, конечно же, не будут», — подчеркнул политолог.

Он также уточнил, что основная причина этого импичмента — «удручающая» ситуация на южной границе США, которую «прорывают сотни тысяч нелегальных мигрантов ежемесячно».

«В декабре, например, больше трёхсот тысяч нелегалов пересекли южную границу, и республиканцы в конгрессе обвиняют Майоркаса в том, что он никак с этим не борется, что вполне справедливо», — рассказал Дудаков.

Эксперт отметил, что примерно такие же статьи импичмента они «попытаются вчинить и Джо Байдену в ближайшие месяцы».

«Другое дело, что здесь тоже никакого реального импичмента не будет. А то, что происходит сейчас, это просто некий политический цирк. И то, что республиканцы выражают своё возмущение нежеланием администрации Байдена исполнять базовую функцию государства, а именно охраны собственной границы», — заключил он.

Ранее профильный комитет палаты представителей конгресса США поддержал процедуру импичмента в отношении главы Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса на фоне того, что он якобы не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции.