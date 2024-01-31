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Комитет палаты представителей США выступил за импичмент главы МВБ

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Профильный комитет палаты представителей конгресса США поддержал процедуру импичмента в отношении главы Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса на фоне того, что он якобы не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции.
Комитет палаты представителей США выступил за импичмент главы МВБ
  • AP

«Комитет палаты представителей по внутренней безопасности проголосовал за вынесение статей импичмента в отношении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса (на голосование. — RT) за пределы комитета», — приводит сообщение ТАСС.

Резолюцию поддержали 18 членов комитета, против выступили 15 законодателей. По мнению республиканцев, Майоркас виновен в намеренном игнорировании мер по контролю на границе с Мексикой.

Ранее нацгвардейцы Техаса, развёрнутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс на границе с Мексикой. До этого федеральные пограничники использовали его для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Губернатор Техаса после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».

Как считает Белый дом, действия губернатора штата по защите американской границы являются опасными.

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