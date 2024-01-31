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МО Люксембурга: на помощь Украине тратится 16% оборонного бюджета

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Люксембург тратит на оказание помощи Украине 16% своего оборонного бюджета. Об этом говорится в заявлении министра обороны страны Юрико Бэкес, которое приводит ТАСС.
МО Люксембурга: на помощь Украине тратится 16% оборонного бюджета
  • Gettyimages.ru

В ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе Бэкес отметила, что речь идёт о помощи, которую Люксембург оказывает Украине в течение последних двух лет.

По данным агентства, траты на оборону в Люксембурге в 2022 году составили порядка €0,56 млрд, а в 2023-м — около €0,57 млрд. В свою очередь, оборонный бюджет Германии, являющейся одним из главных доноров Украины в сообществе, составил в 2022 году порядка €50,33 млрд.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь, которую Евросоюз оказывает Украине.

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