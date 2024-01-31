Солист группы «Би-2» Бортник прибыл из Таиланда в Израиль

Солист группы «Би-2» иноагент Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2) уже прибыл из Таиланда в Израиль.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя израильского МИД Лиора Хайята.

Он ответил на вопрос, прибыл ли Бортник в Израиль.

«Да. Гражданин Израиля уже находится в стране», — отметил Хайят.

Ранее в консульском отделе российского посольства в Таиланде заявили, что трёх музыкантов из группы «Би-2» с российским гражданством смогут депортировать только в Россию.

Дипломаты уточнили, что у двоих из пятерых музыкантов есть израильские паспорта, помимо российских.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.