RT в Telegram
Подпишись

МО Эстонии: производство боеприпасов в ЕС вырастет до 1,4 млн единиц в 2024 году

Короткая ссылка
Европейский союз до конца 2024 года сможет нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.
МО Эстонии: производство боеприпасов в ЕС вырастет до 1,4 млн единиц в 2024 году
  • AFP

В ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе Певкур отметил, что объединению следует нарастить производство боеприпасов.

«Оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», приводит слова эстонского министра ТАСС.

Певкур добавил, что наращивание производства боеприпасов — это одна из трёх ключевых целей сообщества по линии обороны. К двум другим он причислил поставки вооружений на Украину, а также увеличение военных бюджетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС сможет передать Киеву к марту 2024 года 600 тыс. боеприпасов из 1 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить