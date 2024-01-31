МО Эстонии: производство боеприпасов в ЕС вырастет до 1,4 млн единиц в 2024 году
- AFP
В ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе Певкур отметил, что объединению следует нарастить производство боеприпасов.
«Оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», приводит слова эстонского министра ТАСС.
Певкур добавил, что наращивание производства боеприпасов — это одна из трёх ключевых целей сообщества по линии обороны. К двум другим он причислил поставки вооружений на Украину, а также увеличение военных бюджетов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС сможет передать Киеву к марту 2024 года 600 тыс. боеприпасов из 1 млн.