МО Эстонии: производство боеприпасов в ЕС вырастет до 1,4 млн единиц в 2024 году

Европейский союз до конца 2024 года сможет нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

В ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе Певкур отметил, что объединению следует нарастить производство боеприпасов.

«Оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», приводит слова эстонского министра ТАСС.

Певкур добавил, что наращивание производства боеприпасов — это одна из трёх ключевых целей сообщества по линии обороны. К двум другим он причислил поставки вооружений на Украину, а также увеличение военных бюджетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС сможет передать Киеву к марту 2024 года 600 тыс. боеприпасов из 1 млн.